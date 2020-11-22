Жозе Моуринью: «Приятно быть на вершине таблицы, но «Тоттенхэм» не борется за титул в АПЛ»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался после матча 9-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0).

«Приятно быть на вершине таблицы, но, возможно, завтра мы снова станем вторыми. Честно говоря, меня это не беспокоит, я просто доволен развитием команды.

Не стоит ожидать, что мы после одного сезона вместе будем бороться за титул. Мы сейчас за него не сражаемся. Мы лишь пытаемся выиграть каждый матч. Но, разумеется, нас ждут и поражения, и ничьи.

Но сегодня вечером меня ждет приятный и спокойный ужин. Я посмотрю матч «Атлетико» – «Барселона» и буду спать как ребенок», – сказал Моуринью.

Моуринью обыграл Гвардиолу два раза подряд впервые в карьере. У них 24 очных матча