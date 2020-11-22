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Жозе Моуринью: «Приятно быть на вершине таблицы, но «Тоттенхэм» не борется за титул в АПЛ»
22.11.2020 06:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Приятно быть на вершине таблицы, но, возможно, завтра мы снова станем вторыми. Честно говоря, меня это не беспокоит, я просто доволен развитием команды.
Не стоит ожидать, что мы после одного сезона вместе будем бороться за титул. Мы сейчас за него не сражаемся. Мы лишь пытаемся выиграть каждый матч. Но, разумеется, нас ждут и поражения, и ничьи.
Но сегодня вечером меня ждет приятный и спокойный ужин. Я посмотрю матч «Атлетико» – «Барселона» и буду спать как ребенок», – сказал Моуринью.
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался после матча 9-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0).
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