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«Ну, короче, ребята из ОМОНа очень молодцы, хотят на нас скинуть какую-то #####». Два голоса, которых похожи на голоса Баскова и Шакуты обсуждают инцидент с Бондаренко

22.11.2020 06:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

На одном из YouTube-каналов была опубликована аудиозапись телефонного разговора. Два голоса, похожие на голоса председателя ФХБ Дмитрия Баскова и кикбоксера Дмитрия Шакуты обсуждают инцидент с Романом Бондаренко.

Голос, похожий на голос Шакуты: Я же тебе сказал, что качели начнутся. Уже командир звонил, уже поехал он к командующему там, короче, замминистра там, типа такого... Ну, короче, ребята из ОМОНа очень молодцы, хотят на нас скинуть какую-то ##### [ерунду].

То есть я скинул этот [возможно, речь о видео], где я его [похоже, имеется в виду Роман Бондаренко] свалил, командиру показал. Я ему говорю: «Я его свалил на землю, подошли два (я ему сказал, что я с ними работал, он говорит: «Ну понятно»), взяли его за руки, за ногу, никто его не бил. То есть не вырубали, то есть он был в сознании. Занесли его к нам в автобус, оставили одного на присмотре.

Голос, похожий на голос Баскова: Подожди, пожалуйста, одну секунду, Дим, Эйсмонт звонит.

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