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КХЛ. «Салават Юлаев» примет «Барыс», «Динамо» в гостях у «Трактора», СКА сыграет с «Амуром»
22.11.2020 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В очередной игровой день
КХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В очередной игровой день КХЛ «Салават Юлаев» примет «Барыс», «Трактор» сыграет с московским «Динамо», а СКА – с «Амуром».
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