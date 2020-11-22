Экс-тренер «Слуцка» Михайлов о выборах в Польше: «Президенту проиграл мэр Варшавы – остался на своем посту, с ним ничего не случилось. У нас бы, наверное, в тюрьме сидел»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-тренер «Слуцка» Сергей Михайлов назвал отличие во время выборов в Польше и в Беларуси.

– Лукашенко обвинил президента Польши Анджея Дуду в фальсификации выборов. В Польше об этом говорили хоть что-то?

– Нет, конечно. Какого-то глобального недовольства, которое происходит у нас, и близко не было, хотя разрыв между Дудой и его соперником [Рафалом] Тшасковским был небольшим – всего пара процентов. И я ни от кого не слышал, чтобы люди были недовольны тем, кого выбрали. Польша сейчас – экономически стабильная страна. И смена президента в глобальном плане мало что меняет. Люди не станут хуже жить.

И еще один интересный момент. Дуде проиграл мэр Варшавы. И он после этого остался на своем посту, с ним ничего не случилось. У нас бы, наверное, в тюрьме сидел, – сказал Михайлов.