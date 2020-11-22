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Экс-тренер «Слуцка» Михайлов о выборах в Польше: «Президенту проиграл мэр Варшавы – остался на своем посту, с ним ничего не случилось. У нас бы, наверное, в тюрьме сидел»
22.11.2020 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-тренер «Слуцка» Сергей Михайлов назвал отличие во время выборов в Польше и в Беларуси.
– Лукашенко обвинил президента Польши Анджея Дуду в фальсификации выборов. В Польше об этом говорили хоть что-то?
– Нет, конечно. Какого-то глобального недовольства, которое происходит у нас, и близко не было, хотя разрыв между Дудой и его соперником [Рафалом] Тшасковским был небольшим – всего пара процентов. И я ни от кого не слышал, чтобы люди были недовольны тем, кого выбрали. Польша сейчас – экономически стабильная страна. И смена президента в глобальном плане мало что меняет. Люди не станут хуже жить.
И еще один интересный момент. Дуде проиграл мэр Варшавы. И он после этого остался на своем посту, с ним ничего не случилось. У нас бы, наверное, в тюрьме сидел, – сказал Михайлов.
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Экс-тренер «Слуцка» Михайлов о выборах в Польше: «Президенту проиграл мэр Варшавы – остался на своем посту, с ним ничего не случилось. У нас бы, наверное, в тюрьме сидел»
Экс-тренер «Слуцка» Сергей Михайлов назвал отличие во время выборов в Польше и в Беларуси.
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