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Экс-тренер «Слуцка» Михайлов о выборах в Польше: «Президенту проиграл мэр Варшавы – остался на своем посту, с ним ничего не случилось. У нас бы, наверное, в тюрьме сидел»

22.11.2020 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-тренер «Слуцка» Сергей Михайлов назвал отличие во время выборов в Польше и в Беларуси.

– Лукашенко обвинил президента Польши Анджея Дуду в фальсификации выборов. В Польше об этом говорили хоть что-то?

– Нет, конечно. Какого-то глобального недовольства, которое происходит у нас, и близко не было, хотя разрыв между Дудой и его соперником [Рафалом] Тшасковским был небольшим – всего пара процентов. И я ни от кого не слышал, чтобы люди были недовольны тем, кого выбрали. Польша сейчас – экономически стабильная страна. И смена президента в глобальном плане мало что меняет. Люди не станут хуже жить.

И еще один интересный момент. Дуде проиграл мэр Варшавы. И он после этого остался на своем посту, с ним ничего не случилось. У нас бы, наверное, в тюрьме сидел, – сказал Михайлов.

«Силовики идут на улицы с подходом «Быдло нужно убивать». Экс-тренер «Слуцка» из Польши следит за протестами на Родине

 
 
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