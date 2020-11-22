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Куман о 0:1 от «Атлетико»: «Виноват тренер, когда что-то не получается»

22.11.2020 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман взял на себя ответственность за неудачные результаты команды после поражения от «Атлетико» в 10-м туре Ла Лиги (0:1).

«Когда что-то не получается, виноват тренер. Мы работаем, но нам нужно становиться лучше.

Травмы Пике и Серджи Роберто? Конечно, я волнуюсь, но мы пока ничего не знаем.

Контролируя мяч на 47-й минуте первого тайма, нельзя пропускать гол. Этого просто не может быть», – сказал тренер.

 
 
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман взял на себя ответственность за неудачные результаты команды после поражения от «Атлетико» в 10-м туре Ла Лиги (0:1).
 
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