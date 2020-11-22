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Куман о 0:1 от «Атлетико»: «Виноват тренер, когда что-то не получается»
22.11.2020 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Барселоны»
«Когда что-то не получается, виноват тренер. Мы работаем, но нам нужно становиться лучше.
Травмы Пике и Серджи Роберто? Конечно, я волнуюсь, но мы пока ничего не знаем.
Контролируя мяч на 47-й минуте первого тайма, нельзя пропускать гол. Этого просто не может быть», – сказал тренер.
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман взял на себя ответственность за неудачные результаты команды после поражения от «Атлетико» в 10-м туре Ла Лиги (0:1).
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