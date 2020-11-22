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«Барселона» набрала 11 очков в 8 матчах Ла Лиги. Это худший результат за 29 лет

22.11.2020 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Барселона» уступила «Атлетико» (0:1) в 10-м туре чемпионата Испании.

После 8 матчей в Ла Лиге команда Роналда Кумана набрала 11 очков: 3 победы, 3 поражения, 2 ничьих.

Это худший показатель с сезона-1991/92 (с поправкой на присуждение трех очков за победу). Примечательно, что тогда «Барселона» стала чемпионом Испании.

 
 
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«Барселона» уступила «Атлетико» (0:1) в 10-м туре чемпионата Испании.
 
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