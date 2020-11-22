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«Барселона» набрала 11 очков в 8 матчах Ла Лиги. Это худший результат за 29 лет
22.11.2020 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
После 8 матчей в Ла Лиге команда
Это худший показатель с сезона-1991/92 (с поправкой на присуждение трех очков за победу). Примечательно, что тогда «Барселона» стала чемпионом
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«Барселона» уступила «Атлетико» (0:1) в 10-м туре чемпионата Испании.
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