Шпилевский получил награду лучшего тренера КПЛ в октябре. Его признают лучшим третий месяц подряд

Источник материала: Tribuna.com

Премьер-лига Казахстана определила лучшего тренера КПЛ в октябре.

В опросе среди коллег первое место занял Алексей Шпилевский из «Кайрата» . Его выбрали все респонденты. Сам Шпилевский воздержался от голосования.

Алматинцы одержали пять побед и один раз сыграли вничью. Ранее белорус признавался лучшим в августе и в сентябре.