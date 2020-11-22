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Шпилевский получил награду лучшего тренера КПЛ в октябре. Его признают лучшим третий месяц подряд
22.11.2020 09:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Премьер-лига Казахстана определила лучшего тренера
В опросе среди коллег первое место занял
Алматинцы одержали пять побед и один раз сыграли вничью. Ранее белорус признавался лучшим в августе и в сентябре.
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Премьер-лига Казахстана определила лучшего тренера КПЛ в октябре.
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