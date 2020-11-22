Источник материала: Tribuna.com

15 ноября после продолжительной болезни в возрасте 39 лет умер экс-начальник отдела массового футбола АБФФ Виталий Крупица.

Фестиваль «Папа, мама, я – футбольная семья», который курировал Крупица, в 2018 году был признан УЕФА лучшим проектом по массовому футболу в Европе. После ухода из АБФФ Крупица перешел на работу в офис ЮНИСЕФ в Беларуси.

Ранее Крупица играл за мостовкий «Неман», а также выступал за сборную Беларуси по пляжному футболу. У Крупицы осталась жена и три дочки: семь, четыре и два года.

На краудфандинговой платформе JustGiving собрали более 9 тысяч долларов для семьи Крупицы.