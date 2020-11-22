"Зубры" перегорели и сгорели с ЦСКА, который показал в Минске высокий класс

Источник материала: Sputnik Беларусь

Как напоминает колумнист Sputnik Руслан Васильев, вначале подопечные Крэйга Вудкрофта одержали очень важную и чрезвычайно драматическую викторию над "леопардами" в овертайме – 3:2, чтобы затем, уже в который раз оступиться в противостояниях с московскими армейцами – 1:5.

Однако парадокс! Оба результата в режиме аналитики "по горячимо следам" нельзя рассматривать в отрыве от событий, происходивших на льду "Минск-Арены". Безусловно, через месяц, а может и раньше, перипетии ноябрьских поединков забудутся, и нам действительно останется лишь "статистическое наследство". Но сегодня мы еще вправе оперировать подробностями.

Поднять качество бросков!

Уже во второй в текущем сезоне домашней баталии с "леопардами" "зубры" "стояли на поражение" со счетом – 1:2. К счастью, в отличие от октябрьской досадной неудачи, хоккейные боги выручили вудкрофтцев, подсобив им благодаря очень "мусорному" голу Принса (шайба заползла в ворота "леопардов" от конька собственного защитника) восстановить статус-кво за 11 секунд до сирены. Чтобы затем и вовсе праздновать викторию в овертайме, пришедшую благодаря реализации численного преимущества.

Разумеется, такая концовка вызвала взрыв эмоций, с преобладанием позитивных настроений, что выглядело логично. Тем не менее, при здравом размышлении становилось очевидно: хоккею вудкрофтцев тем вечером явно чего-то не хватало.

Причем никакой тайны нет. Не хватало качественно исполненных бросков. Если называть вещи своими именами, то такой настоящий супер "зубры" нанесли лишь один (!), и это, конечно, слишком мало, чтобы обойтись без проблем в дуэли с оппонентом, который выходит нынче на каждый матч, как на последний бой.

Так вот класс продемонстрировал лишь Протас, который после отменного паса Воронина из "офиса Гретцки", где Кирилл сам и отобрал шайбу у замешкавшихся гостей, снял паутину с ворот "Сочи". Алексей, успев оценить ситуацию, хладнокровно поразил "девятку". Но на этом – все. Больше отличных бросков в исполнении динамовцев внук великого и легендарного Третьяка и тоже Третьяк не увидел. А все, что поймал и отбил Максим в Минске, должен был поймать и отбить любой вратарь, чья квалификация позволяет выходить на лед в баталиях регулярного чемпионата КХЛ. Я уверен, что дедушка Владислав со мной согласится, тем паче, что это не отменяет хорошую игру его внука Максима.

Впрочем, случились еще два кикса Корзуна, который завершал розыгрыш большинства бросками в "одно касание" со своего левого фланга. В первом случае шайба, запорхав бабочкой, отразилась перекладиной, во втором, заскользив по льду, таки проникла за спину Третьяку, чего тот не ожидал. Логика в этом железная: Козун на уровне принятия решения все соображал правильно, что порой поощряется, несмотря на технический брак.

Однако при таком, прямо скажем, минимуме по-настоящему хорошо исполненных бросков добиваться викторий априори крайне проблематично, что показал поединок с "Сочи", а затем и матч с ЦСКА. Впрочем, это я забежал вперед. А в четверг радость от волевой победы, вырванной из пасти "леопардов" столь драматичным образом, безусловно, доминировала над всеми, включая и Вудкрофта.

И не зря на волне понятного энтузиазма – четвертая кряду виктория, плюс усмирение потенциального конкурента в борьбе за путевку в плей-офф, к которому еще дважды предстоит съездить в гости на берег Черного моря, "зубры" сразу стали строить планы на следующий матч. Дескать, ЦСКА – это сила, которая уже шесть лет не покоряется динамовцам, но сейчас час реванша, похоже, пробил.

Да и в принципе, по заявлению Вудкрофта, все ближайшие матчи с оппонентами из Западной конференции сродни сражениям плей-офф. Игроки дружно разделяли боевой настрой наставника, хотя в лазарете команды по-прежнему находились (увы, до сих пор находятся) нападающие Клинкхаммер, Паре и Буйницкий, защитник Альмквист, к которому присоединился еще один столп динамовской обороны Шинкевич. И все равно вудкрофтцы были очень решительны в своих планах на субботний матч. Это и впечатляло, и… настораживало.

Разница между добродетелью и невинностью

Кстати, уже после второго в сезоне 1:5 от московских армейцев Вудкрофт отметил (и справедливо!), что "зубры" не уступили отлично сыгравшим в Минске "красно-синим" (уверяю вас: это был лучший хоккей подопечных Никитина за последний месяц!) в силовой борьбе и скорости. А раз так, то динамовцы, по мнению канадца, "проиграли сами себе". Согласен!

Впрочем, только формально. Ибо Мистер свел негатив к дисциплинарным прегрешениям, ненужным удалениям, из которых наиболее вопиющим оказался штраф 5+20 для Знахаренко, что и похоронил "зубров" на 48-й минуте при счете 1:2.

Но, на мой взгляд, вудкрофтцы еще и перегорели психологически. И конечно, опять сказалось в минус невысокое качество бросков, позволившее стать героем ЦСКА шведскому голкиперу Юханссону. Он на самом деле сыграл без ошибок, хотя динамовцы реально рассчитывали развернуть ситуацию в матче вплоть до рокового выступления 73-го номера хозяев в качестве "племенного бычка".

Для Знахаренко небольшой морализаторский ликбез. Вопрос: в чем разница между добродетелью и невинностью? Ответ: добродетель знает, что такое грех, но не поддается ему. Вывод: любой профессиональный хоккеист обязан быть добродетельным, иначе он не профессионал, а зеленый несмышленыш. Надеюсь, что силлогизм построен доходчиво и будет понятен динамовцам, которые уж слишком часто стали обижаться и отмахиваться при исполнении прямых обязанностей на льду. То Горбунов, теперь Знахаренко.

К слову, Горбунов после отмашки в Нур-Султане (тоже 5+20 за колющий удар клюшкой) и пропуска матча с "Сочи" был амнистирован и даже возвращен Вудкрофтом в первую тройку – замещать Клинкхаммера. Личный субботний "событийный ряд" Романа – отличная общекомандная иллюстрация. Именно он позволил разочарованным болельщикам чуть спустить пар, ввязавшись в драку с превосходящим его в антропометрии Светлаковым.

Бой Горбунов выиграл, услышал поощряющее скандирование с трибун и даже похвалу Мистера. Но вот свой бросок по полупустым воротам ЦСКА во втором периоде и при счете 1:1 нападающий смазал. Хотя Спунер как ассистент все сделал шикарно. И я бы "махнул не глядя" победу в кулачном противостоянии на заброшенную шайбу.

Тем более, что, к сожалению, очень велики риски в ближайших матчах с "Локомотивом" и "Витязем" (вот это точно – игра плей-офф!) совсем остаться без первой тройки нападения. Козун провел с ЦСКА полный роковых событий поединок.

Вначале Брэндон в меньшинстве убежал на рандеву с Юханссоном и зряче оконфузил шведа хитрым посылом шайбы в "домик". Но во втором периоде он пополнил коллекцию нелепых штрафов "Динамо" еще одним уникальным экспонатом – судьи наказали Козуна, затянувшего свое участие в процедуре вбрасывания шайбы, что и позволило гостям сравнять счет.

Дальше – больше. 13-я смена Брэндона в матче, попытка протолкнуть шайбу в ближний угол армейских ворот, неудачное столкновение и уход в раздевалку. Демков заменил партнера в сочетании со Спунером и Горбуновым, а новичок Мэрфи на левом фланге бригады большинства. А это отнюдь не равноценно.

Не только потому, что защитник лишь набирает игровые кондиции, благо для Райана наставник решил идти именно путем экстерна, презрев понятные риски. Просто Мэрфи – это Мэрфи, а Козун – это Козун, который отличился в шести крайних матчах семь раз. Учитывая наши проблемы с качеством бросков… В общем, сами понимаете, какая это потеря.

Кстати, Мэрфи уже временами неплох и способен в роли атакующего защитника разгрузить Менелла. Правда из-за недостатка навыка он порой заставляет екать сердце обрезками и потерями шайбы. Но, видимо, такая у динамовцев клубная карма: подобное тянется к подобному.

Да и все будет нормально, если у "зубров" будет получаться по четыре-пять раз за матч бросать под перекладину. И ведь могут! А значит, и будут, ибо – должны! Как по-другому?!

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции