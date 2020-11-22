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«Белшина» покинула высшую лигу
22.11.2020 16:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 29-м туре чемпионата Беларуси БАТЭ разгромил «Белшину» (5:0).
Отметим, что команда из Бобруйска за тур до окончания сезона-2020 покинула высшую лигу. «Белшина» набрала 21 очко после 29 матчей и занимает 15-е место. До 14-й строчки, которая дает право на переходные игры, 6 баллов.
Напомним, «Белшина» в этом году вышла в высшую лигу.
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В 29-м туре чемпионата Беларуси БАТЭ разгромил «Белшину» (5:0).
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