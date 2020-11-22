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Ивашко выиграл турнир в Италии с призовым фондом 45 тысяч евро
22.11.2020 16:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский теннисист Илья Ивашко одержал победу на турнире в Италии.
Sparkasse Challenger
ATP Challenger Tour 80
Ортизеи, Италия
Призовой фонд – 44820 евро
Одиночный разряд
Финал
Илья Ивашко (Беларусь, 113 ATP) – Антуан Оан (Франция, 126 ATP) – 6:4, 3:6, 7:6 (7:3)
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Белорусский теннисист Илья Ивашко одержал победу на турнире в Италии.
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