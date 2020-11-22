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Ивашко выиграл турнир в Италии с призовым фондом 45 тысяч евро

22.11.2020 16:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский теннисист Илья Ивашко одержал победу на турнире в Италии.

Sparkasse Challenger

ATP Challenger Tour 80

Ортизеи, Италия

Призовой фонд – 44820 евро

Одиночный разряд

Финал

Илья Ивашко (Беларусь, 113 ATP) – Антуан Оан (Франция, 126 ATP) – 6:4, 3:6, 7:6 (7:3)

 
 
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Белорусский теннисист Илья Ивашко одержал победу на турнире в Италии.
 
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