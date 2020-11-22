Победа фигуристки Туктамышевой на этапе гран-при – новая повестка дня?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 ноя – Sputnik, Николай Козлов. Никаких ожидаемых сюрпризов Московский этап Гран-при по фигурному катанию не принес – в первую очередь это касалось итогов женского одиночного турнира: в очередной раз можно только констатировать парадокс подавляющего числа болельщиков в этом виде спорта – многие наши ожидания основаны на медийной, а не на спортивной логике. Именно это является основой того недоумения почему победила Елизавета Туктамышева, а не Александра Трусова.

Объяснение откровенному провалу Трусовой многие объясняют сменой тренера. И в воздухе уже запахло откровенной травлей Евгения Плющенко. Дескать, останься Трусова у Этери Тутберидзе, победы на любых турнирах были бы обеспечены. Но сразу же возникает вопрос, когда катание у Трусовой под руководством Тутберидзе было стабильным и победным. Ответ очевиден – на юниорском уровне, на взрослых соревнованиях для Трусовой не обходился ни один турнир. Александра, безусловно, талантливая и очень одаренная спортсменка. Но обратите внимание на возраст – 19 лет Трусовой и 24 года исполнится Туктамышевой меньше, чем через месяц. Трусова находится в зоне естественного природного цикла, когда растет, набирает вес и так далее. Спорить с этим невозможно, как невозможно спорить с природой. Любой тренер из координационных видов спорта за пару минут объяснит вам, что у девочек нестабильность в этом возрасте правило, а не исключение. Подрасти спортсменка на три-пять сантиметров, набери пару килограммов веса и все техника "разъезжается", все нужно начинать сначала. Станет ли Александра Трусова великой фигуристкой – покажет время, все зависит от нее и от везения.

Победа Туткмышевой является знаковой. Мы увидели возвращение женского фигурного катания, которой многие уже списали за ненадобностью и категорически отдали предпочтение девичьему катанию. Туктамышева, которой еще год назад некоторые серьезные специалисты советовали перейти в парное катание, задала новую повестку дня в женском турнире. Исход борьбы на любом первенстве в женском виде программы по фигурному катанию предсказать нельзя. Стабильность возрастных спортсменок может перевесить все прыжковые обороты у юных девочек, для которых стабильность и уравновешенность на льду является главной и недостижимой мечтой. Победа Туктамышевой – это подзабытое не только спортивное, но житейское правило: надо уметь ждать и верить в себя.

Выступление Михаила Коляды на московском льду практически для всех стало откровением. Совет Тарасовой сменить тренера пошел на пользу. Алексей Мишин придал ту уверенность Коляде, к которой ни он, ни мы в его катании пока не привыкли. Его произвольная программа на музыку из фильма "Нуреев. Белый ворон", поставленная Ильей Авербухом, – это серьезная заявка войти в сонм великих фигуристов всех времен. Пока это только намек. Но подобной рафинированной хореографии со времен Алексея Ягудина и Евгения Плющенко в мужском одиночном катании не было. У Коляды проснулись нормальные спортивные амбиции. Его отставание после короткой программы от грузинского фигуриста Мориса Квителашвили выглядело неразрешимой задачей.

Уникальность предстоящего сезона у фигуристов состоит в том, что ничего предсказать нельзя. Предыдущий сезон закончился чемпионатом Европы. Все старты из-за пандемии были отменены. На каком спортивном и психологическом уровне находятся основные соперники Коляды – американец Нейтан Чем и японец Юдзуру Ханю – мы не знаем. Как пройдет новый сезон у фигуристов, в каком формате, на сегодня не может предсказать никто. Ясно только одно, что это будут соревнования, которые пройдут фактически тс чистого листа. Все прошлые заслуги в расчет приниматься не будут.

Но у московского этапа Гран-при было и два необъявленных победителя. Это тренеры Тамара Москвина и Алексей Мишин, которые когда-то выступали в паре, были серебряными призерами чемпионата мира. Нынешний год для них обоих предъюбилейный. В следующем году Тамаре Николаевне и Алексею Николаевичу исполнится по восемьдесят лет. Москвина привела к очередной победе своих юных воспитанников Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. Болея за их воспитанников, я часто ловил себя на мысли, что больше болею за их тренеров. Смотреть на этих двух выдающихся тренеров, знать и понимать, кто они в фигурном катании и что они сделали – это просто фантастика. Для болельщиков со стажем, измеряющимся десятилетиями эти два человека ассоциируются со спортивными богами, сошедшими на землю. А если точнее – на лед…