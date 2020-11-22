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Чемпион Беларуси определится в последнем туре: это будет БАТЭ или «Шахтер»
22.11.2020 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня прошли матчи предпоследнего тура чемпионата Беларуси. Лидирующий в таблице с 57-ю очками БАТЭ разгромил «Белшину» (5:0) и гарантировал себе минимум серебряные медали чемпионата.
«Шахтер» с 56-ю баллами находится на второй строчке и уже не опустится ниже третьего места.
В борьбе за медали также участвуют «Неман» (53 очка), «Торпедо-БелАЗ» (53), «Динамо» Брест и «Динамо» Минск (по 51 баллу).
В заключительном туре минское «Динамо» примет БАТЭ, «Шахтер» примет «Минск».
Регламент ЧБ:
В случае равенства очков у двух или более команд (не ведущих спор за первое место) их места в таблице определяются:
– по результатам очных игр (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
– по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах чемпионата;
– по большему количеству побед во всех матчах чемпионата;
– по большему числу забитых мячей во всех матчах чемпионата;
– жребием.
В случае равенства очков у двух (или более) команд при определении первого места назначается дополнительный матч (или однокруговой турнир).
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Сегодня прошли матчи предпоследнего тура чемпионата Беларуси.
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