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Чемпион Беларуси определится в последнем туре: это будет БАТЭ или «Шахтер»

22.11.2020 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня прошли матчи предпоследнего тура чемпионата Беларуси. Лидирующий в таблице с 57-ю очками БАТЭ разгромил «Белшину» (5:0) и гарантировал себе минимум серебряные медали чемпионата.

«Шахтер» с 56-ю баллами находится на второй строчке и уже не опустится ниже третьего места.

В борьбе за медали также участвуют «Неман» (53 очка), «Торпедо-БелАЗ» (53), «Динамо» Брест и «Динамо» Минск (по 51 баллу).

В заключительном туре минское «Динамо» примет БАТЭ, «Шахтер» примет «Минск».

Регламент ЧБ:

В случае равенства очков у двух или более команд (не ведущих спор за первое место) их места в таблице определяются:

– по результатам очных игр (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

– по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах чемпионата;

– по большему количеству побед во всех матчах чемпионата;

– по большему числу забитых мячей во всех матчах чемпионата;

– жребием.

В случае равенства очков у двух (или более) команд при определении первого места назначается дополнительный матч (или однокруговой турнир).

Таблица чемпионата Беларуси

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сегодня прошли матчи предпоследнего тура чемпионата Беларуси.
 
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