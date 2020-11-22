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Поляков может покинуть «Кайрат» (Kazfootball.kz)
23.11.2020 06:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский защитник Денис Поляков может покинуть «Кайрат», с которым в этом сезоне стал чемпионом Казахстана.
Руководство «Кайрата» планирует усилить команду к предстоящему розыгрышу Лиги чемпионов, пригласив более сильных футболистов.
Поляков провел в составе алматинцев восемь матчей и забил один мяч.
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Белорусский защитник Денис Поляков может покинуть «Кайрат», с которым в этом сезоне стал чемпионом Казахстана.
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