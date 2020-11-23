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Заслуженный тренер Беларуси по кикбоксингу: «Если Шакута действительно сделал, то в чем его обвиняют, то это явно во вред Лукашенко и на пользу Тихановской»
23.11.2020 08:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Заслуженный тренер Беларуси по кикбоксингу, создатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса Евгений Добротворский поделился мнением
«О перехваченных разговорах, фотографиях с видео и узнаваемых голосах... Любое видео можно сделать. Любой голос изменить. Для профессионалов это час работы на компе. Не говоря уже о лицах в масках. Идет гибридная война. И обе стороны в этой войне давно потеряли совесть. Правда никому не нужна. Все хотят власти. Жаль, что страдают многие невиновные люди.
Если Шакута действительно сделал то, в чем его обвиняют, то это явно во вред Лукашенко и на пользу Тихановской.», – написал Добротворский в своем
Отметим, что Дмитрий Шакута является воспитанником Добротворского.
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Заслуженный тренер Беларуси по кикбоксингу: «Если Шакута действительно сделал, то в чем его обвиняют, то это явно во вред Лукашенко и на пользу Тихановской»
Заслуженный тренер Беларуси по кикбоксингу, создатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса Евгений Добротворский поделился мнением о...
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