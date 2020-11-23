Заслуженный тренер Беларуси по кикбоксингу: «Если Шакута действительно сделал, то в чем его обвиняют, то это явно во вред Лукашенко и на пользу Тихановской»

Источник материала: Tribuna.com

Заслуженный тренер Беларуси по кикбоксингу, создатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса Евгений Добротворский поделился мнением о появившейся аудиозаписи телефонного разговора, где два голоса, похожие на голоса председателя ФХБ Дмитрия Баскова и кикбоксера Дмитрия Шакуты обсуждают инцидент с Романом Бондаренко.

«О перехваченных разговорах, фотографиях с видео и узнаваемых голосах... Любое видео можно сделать. Любой голос изменить. Для профессионалов это час работы на компе. Не говоря уже о лицах в масках. Идет гибридная война. И обе стороны в этой войне давно потеряли совесть. Правда никому не нужна. Все хотят власти. Жаль, что страдают многие невиновные люди.

Если Шакута действительно сделал то, в чем его обвиняют, то это явно во вред Лукашенко и на пользу Тихановской.», – написал Добротворский в своем Facebook.

Отметим, что Дмитрий Шакута является воспитанником Добротворского.

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«За руки, за ноги потащили, он дергался. Оставили в машине». Два голоса, похожие на голоса Баскова и Шакуты, обсуждают инцидент с Бондаренко