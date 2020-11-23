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Александр Лухвич: «Я бы не сказал, что чемпионат становится сильнее. Это БАТЭ стал немножко слабее»
23.11.2020 09:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-игрок сборной Беларуси Александр Лухвич поделился мнением о чемпионате страны.
– По игре мне больше нравится БАТЭ, а как все сложится... Решит все последний тур. Поэтому такая интрига остается.
- Вы долго играли за минское «Динамо». В последнем туре именно на стадионе «Динамо» может все решиться. Как считаете, по силам ли столичному клубу навязать бой БАТЭ?
– Да. «Динамо» Минск тоже сейчас прибавило в игре. В более атакующий футбол начал клуб играть. Я думаю, что бойня будет хорошая
- Такая конкуренция говорит о том, что чемпионат у нас становится сильнее?
– Я бы не сказал, что он становится сильнее. Это скорее БАТЭ стал немножко слабее. А остальные клубы подтянулись уже к нему. А с другой стороны – интересно, что интрига держится до последнего тура. Это плюс для нашего чемпионата, – сказал Лухвич в эфире
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Экс-игрок сборной Беларуси Александр Лухвич поделился мнением о чемпионате страны.
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