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В Беларуси под стражей находятся 23 журналиста

23.11.2020 09:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

На данный момент под стражей находятся не менее 23 белорусских журналистов. Об этом сообщил советник Светланы Тихановской по международным отношениям Франак Вячорка.

«Сейчас в тюрьме находятся не менее 23 белорусских журналистов. По крайней мере шестерым из них грозит многолетний срок тюрьмы за преступления, которые они никогда не совершали. Журналистика – это не преступление», – написал Вячорка в своем Facebook.

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На данный момент под стражей находятся не менее 23 белорусских журналистов.
 
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