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КХЛ. ЦСКА играет с «Сибирью», «Авангард» против «Ак Барса», «Куньлунь» принимает рижское «Динамо»
23.11.2020 10:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В очередной игровой день
КХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В очередной игровой день КХЛ «Куньлунь» сыграет с рижским «Динамо», «Авангард» – с «Ак Барсом», ЦСКА примет «Сибирь».
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