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КХЛ. ЦСКА играет с «Сибирью», «Авангард» против «Ак Барса», «Куньлунь» принимает рижское «Динамо»

23.11.2020 10:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В очередной игровой день КХЛ «Куньлунь» сыграет с рижским «Динамо», «Авангард» – с «Ак Барсом», ЦСКА примет «Сибирь».

КХЛ

Регулярный чемпионат

Куньлунь – Динамо Рига
Дата проведения
23 ноября, 19.00, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

 

Авангард – Ак Барс
Дата проведения
23 ноября, 19.30, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Сибирь
Дата проведения
23 ноября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

 
 
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В очередной игровой день КХЛ «Куньлунь» сыграет с рижским «Динамо», «Авангард» – с «Ак Барсом», ЦСКА примет «Сибирь».
 
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