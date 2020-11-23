ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Якобы я на трассе раскидывал шипы. У матери дома искали сварочный аппарат…» Экс-тренер женской сборной уехал в Польшу, когда узнал о возможной уголовке

23.11.2020 10:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Бывший тренер-массажист женской сборной Беларуси Никита Старовойтов рассказал, почему уехал из страны. Отметим, что специалиста задержали 26 октября на акции протеста.

–  Некоторые участники марша переходили дорогу не по подземному переходу, а по проезжей части. Я и еще несколько человек стали перед машинами, чтобы поток остановился. Позже выяснилось, что в этот момент нас сняли. Колонна пошла дальше, мы зашли в кафе и отправились по своим делам. Через несколько часов на одной из улиц возле парка Горького подъехал бус, начали выбегать люди… Я сразу подумал, что это какой-то рандом, но побежал, понимая, что уже есть одна «отсидка». Наверное, убежал бы, но на Первомайской, недалеко от здания СК, дорогу мне заблокировал какой-то молодой человек: я потерял координацию, ударился. Ко мне подбежали, ударили, уложили на землю и прыснули баллончиком в лицо.

В Центральном РУВД девушке угрожали перочинным ножиком отрезать палец, если она его [пароль от телефона] не скажет. В моем телефоне увидели, что помогал с лечением синяков — про это расспрашивали. Наткнулись на видео, которое скинул знакомый: как я недалеко от Центрального РУВД говорил: «Не бежим, стоим». Им не понравилось, что на видео я был в балаклаве, прозвали террористом, хотя все дело в том, что я на свою пышную бороду попросту не могу надеть медицинскую маску.

Увидели, что я в чат-бот телеграм-канала, который нельзя называть, сбросил видео с марша: просто идущая толпа. Спрашивали, сколько мне заплатили. Следователь был уверен, что такими видео не делятся бесплатно, – сказал Старовойтов.

Старовойтова доставили в в тюрьму в Жодино, а через день перевели в тюрьму по месту прописки — в Червень. Там медик отсидел сутки и получил штраф в 10 базовых. Позднее он узнал, что его дело передали в СК.

– Быстро собрали вещи, за сутки купили билеты на автобус. Но в ночь перед отъездом закрывается граница — рейс отменяют. Мы покупаем билеты на самолет. Когда в аэропорту прошли транспортный контроль, я позвонил маме — по месту регистрации уже шел обыск. 

Якобы я по месту жительства на трассе раскидывал шипы, подвергал опасности других людей. У матери дома искали сварочный аппарат… – сказал Старовойтов.

Сейчас медик находится в Польше. 

Медали молодежного Евро – тот случай, когда белорусскому футболу мощно повезло. Помните этот успех?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший тренер-массажист женской сборной Беларуси Никита Старовойтов рассказал, почему уехал из страны.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Лухвич: «Я бы не сказал, что чемпионат становится сильнее. Это БАТЭ стал немножко слабее»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика