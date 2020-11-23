«Якобы я на трассе раскидывал шипы. У матери дома искали сварочный аппарат…» Экс-тренер женской сборной уехал в Польшу, когда узнал о возможной уголовке

Источник материала: Tribuna.com

Бывший тренер-массажист женской сборной Беларуси Никита Старовойтов рассказал, почему уехал из страны. Отметим, что специалиста задержали 26 октября на акции протеста.

– Некоторые участники марша переходили дорогу не по подземному переходу, а по проезжей части. Я и еще несколько человек стали перед машинами, чтобы поток остановился. Позже выяснилось, что в этот момент нас сняли. Колонна пошла дальше, мы зашли в кафе и отправились по своим делам. Через несколько часов на одной из улиц возле парка Горького подъехал бус, начали выбегать люди… Я сразу подумал, что это какой-то рандом, но побежал, понимая, что уже есть одна «отсидка». Наверное, убежал бы, но на Первомайской, недалеко от здания СК, дорогу мне заблокировал какой-то молодой человек: я потерял координацию, ударился. Ко мне подбежали, ударили, уложили на землю и прыснули баллончиком в лицо.

В Центральном РУВД девушке угрожали перочинным ножиком отрезать палец, если она его [пароль от телефона] не скажет. В моем телефоне увидели, что помогал с лечением синяков — про это расспрашивали. Наткнулись на видео, которое скинул знакомый: как я недалеко от Центрального РУВД говорил: «Не бежим, стоим». Им не понравилось, что на видео я был в балаклаве, прозвали террористом, хотя все дело в том, что я на свою пышную бороду попросту не могу надеть медицинскую маску.

Увидели, что я в чат-бот телеграм-канала, который нельзя называть, сбросил видео с марша: просто идущая толпа. Спрашивали, сколько мне заплатили. Следователь был уверен, что такими видео не делятся бесплатно, – сказал Старовойтов.

Старовойтова доставили в в тюрьму в Жодино, а через день перевели в тюрьму по месту прописки — в Червень. Там медик отсидел сутки и получил штраф в 10 базовых. Позднее он узнал, что его дело передали в СК.

– Быстро собрали вещи, за сутки купили билеты на автобус. Но в ночь перед отъездом закрывается граница — рейс отменяют. Мы покупаем билеты на самолет. Когда в аэропорту прошли транспортный контроль, я позвонил маме — по месту регистрации уже шел обыск.

Якобы я по месту жительства на трассе раскидывал шипы, подвергал опасности других людей. У матери дома искали сварочный аппарат… – сказал Старовойтов.

Сейчас медик находится в Польше.