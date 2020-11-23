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«Оренбург» может приобрести Быкова (Владислав Татур)

23.11.2020 12:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Хавбек брестского «Динамо» Артем Быков может перейти в «Оренбург». Об этом сообщил журналист Владислав Татур.

«Оренбург» присматривается к Артему Быкову. Там тренирует Марцел Личка, он знает Артема по «Динамо» Брест.

До этого мы писали о возможном возвращении полузащитника в минское «Динамо», – написал Татур в своем Telegram-канале.

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Теги: Брест
 
 
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Хавбек брестского «Динамо» Артем Быков может перейти в «Оренбург».
 
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