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«Оренбург» может приобрести Быкова (Владислав Татур)
23.11.2020 12:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Хавбек брестского «Динамо» Артем Быков может перейти в «Оренбург». Об этом сообщил журналист Владислав Татур.
«Оренбург» присматривается к Артему Быкову. Там тренирует Марцел Личка, он знает Артема по «Динамо» Брест.
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Хавбек брестского «Динамо» Артем Быков может перейти в «Оренбург».
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