«Оренбург» может приобрести Быкова (Владислав Татур)

Источник материала: Tribuna.com

Хавбек брестского «Динамо» Артем Быков может перейти в «Оренбург». Об этом сообщил журналист Владислав Татур.

«Оренбург» присматривается к Артему Быкову. Там тренирует Марцел Личка, он знает Артема по «Динамо» Брест.

До этого мы писали о возможном возвращении полузащитника в минское «Динамо», – написал Татур в своем Telegram-канале .

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