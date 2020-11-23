Паралимпиец Талай: «Массовыми протестами руководят из-за границы. И этого никто не отрицает»

Источник материала: Tribuna.com

Член Национальной паралимпийской сборной Беларуси Алексей Талай поделился мнением об акциях протеста.

«Руководят из-за границы массовыми протестами. И этого никто не отрицает. А тех людей, о которых вы говорите, даже я знаю. Они имеют право выражать свою точку зрения. И в то же время я не понимаю, почему я подвергаюсь буллингу за то, что выражаю свою точку зрения и позицию. Почему я не могу голосовать за батьку? Почему должен мыслить так же, как вы, дорогие мои? Все имеют право на свою точку зрения, главное – не манипулировать этим и не ловить хайп.

Все эти лайки в инстаграмах и фэйсбуках когда-нибудь закончатся, сотники комментариев исчезнут, а совесть и Бог останутся. Смотрите, чтобы потом не было печально, через пять-десять лет, когда вы повзрослеете и поймете, что поступали неправильно. Поймете, что лучше было бы промолчать, чем кусать ту руку, которая тебе так много дала: инфраструктуру, гонорары и так далее. Просто промолчи, это будет по совести.

Некоторые говорят, что хотят перемен, устали от того, что батьку столько показывают по телевизору. Но я знаю многих, которые голосовали за него, потому что объективно понимали, что другие люди, кандидаты, не справятся с обязанностями, особенно в сегодняшнее очень тяжелое время в истории человечества.

Мы не должны рушить фундамент и, бездумно поддавшись эмоциям, поджигать дом из-за того, что нам не нравятся старые обои или поизносился паркет. Давайте постепенно строить, добавлять и улучшать наш собственный дом. Да и что душой кривить: Александра Григорьевича можно назвать отцом-основателем сегодняшней Республики Беларусь. Давайте будем объективны и будем уважать Александра Лукашенко за это», – сказал Талай.

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