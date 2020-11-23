«Шахтер» выкупает Вукманича у юрмальского «Спартака». «Торпедо-БелАЗ» собирается вернуть Бурко (Владислав Татур)

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Владислав Татур поделился мнением о кадровой политике «Шахтера».

«Шахтер» выкупает Тина Вукманича, права на которого принадлежат юрмальскому «Спартаку» – клубу, с которым у тесные связи. Как и с «Астаной».

Вообще ситуация странная. У хорвата всего 10 матчей в чемпионате, последний – 21 августа. В старте «Шахтера» справа в обороне закрепился Бегунов. Плюс есть Бурко и способный закрыть эту позицию Баланович.

Если «Шахтер» действительно сохранит хорвата (а тут уже все по сути решено), сложно представить будущее Бурко в клубе. Вернуть его, кстати, собирается жодинское , – написал Татур в своем Telegram-канале .

Пушков стал лучшим тренером в белхоккее, но ушел из «Немана» совсем уж бесславно – вот почему