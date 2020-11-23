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«Шахтер» выкупает Вукманича у юрмальского «Спартака». «Торпедо-БелАЗ» собирается вернуть Бурко (Владислав Татур)
23.11.2020 14:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Владислав Татур поделился мнением о кадровой политике «Шахтера».
«Шахтер» выкупает Тина Вукманича, права на которого принадлежат юрмальскому «Спартаку» – клубу, с которым у
Вообще ситуация странная. У хорвата всего 10 матчей в чемпионате, последний – 21 августа. В старте «Шахтера» справа в обороне закрепился Бегунов. Плюс есть Бурко и способный закрыть эту позицию Баланович.
Если «Шахтер» действительно сохранит хорвата (а тут уже все по сути решено), сложно представить будущее Бурко в клубе. Вернуть его, кстати, собирается жодинское
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«Шахтер» выкупает Вукманича у юрмальского «Спартака». «Торпедо-БелАЗ» собирается вернуть Бурко (Владислав Татур)
Журналист Владислав Татур поделился мнением о кадровой политике «Шахтера».
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