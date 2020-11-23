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Никиту Домрачева оштрафовали на 540 рублей. Он не явился в суд из-за последствий избиений
23.11.2020 18:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в суде Фрунзенского района Минска рассматривали административное дело в отношении Никиты Домрачева.
Отметим, что родной брат четырехкратной олимпийской чемпионки обвинялся по ч.1 ст.23.34 КоАП РБ.
Судья оштрафовал Домрачева на 20 базовых величин (540 рублей – Tribuna.com).
Самого Домрачева на суде не было. Он не явился в суд из-за последствий избиений. Адвокат подал ходатайство о переносе заседания, однако ему отказали. Также стало известно, что свою вину Никита не признал.
По информации, содержащейся в протоколе задержания, Домрачев ездил на велосипеде по Зыбицкой и выкрикивал лозунги. Однако в рапорте задержания сказано, что Домрачева задержали на Победителей 31.
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Сегодня в суде Фрунзенского района Минска рассматривали административное дело в отношении Никиты Домрачева.
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