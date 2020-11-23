Пекинский этап Кубка мира по биатлону примет Нове-Место

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Этап Кубка мира по биатлону сезона 2020/21, который должен был состояться в Пекине, пройдет в чешском Нове-Место, сообщил Международный союз биатлонистов (IBU).

Данный этап, который бал запланирован на конец февраля-начало марта следующего года, должен был стать тестовыми стартами зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, однако его отменили из-за пандемии COVID-19.

По решению IBU в Чехии пройдут подряд два этапа Кубка мира: первый – с 1 по 7 марта, второй – с 8 по 14 марта. Завершится биатлонный сезон-2021 этапом в Холменколлене (Норвегия, 16–21 марта).

Чемпионат мира по биатлону состоится, как было заявлено ранее, с 9 по 21 февраля в словенской Поклюке.