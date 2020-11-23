ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пекинский этап Кубка мира по биатлону примет Нове-Место

23.11.2020 18:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Этап Кубка мира по биатлону сезона 2020/21, который должен был состояться в Пекине, пройдет в чешском Нове-Место, сообщил Международный союз биатлонистов (IBU).

© Photo : БФБ
Минск уступил право проведения Чемпионата мира по биатлону в 2025 году

Данный этап, который бал запланирован на конец февраля-начало марта следующего года, должен был стать тестовыми стартами зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, однако его отменили из-за пандемии COVID-19.

По решению IBU в Чехии пройдут подряд два этапа Кубка мира: первый – с 1 по 7 марта, второй – с 8 по 14 марта. Завершится биатлонный сезон-2021 этапом в Холменколлене (Норвегия, 16–21 марта).

Чемпионат мира по биатлону состоится, как было заявлено ранее, с 9 по 21 февраля в словенской Поклюке.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По решению IBU в Чехии пройдут подряд два этапа Кубка мира: первый – с 1 по 7 марта, второй – с 8 по 14 марта.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Никиту Домрачева оштрафовали на 540 рублей. Он не явился в суд из-за последствий избиений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

23.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика