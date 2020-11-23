Николай Ходасевич: «Скрипченко – чуть ли не единственный человек прямо сейчас, который органично возглавил бы сборную Беларуси»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич поговорил о будущем национальной команды.

«Погуглил, какой контракт есть у Михаила Мархеля. Неважно, какой контракт. Если две цели не выполнены, нужно садиться и разговаривать, что делать дальше. Потом в «Прессболе» вышло интервью, где говорилось, что контракт заканчивается в конце этого года. В конце ноября даже.

Это значит, что мы находимся на пороге решения в дома футбола.

Что делать с главным тренером? Это очень сложная ситуация. Время интересное. До первого официального матча, который состоится осенью 2021-го времени вагон. Грубо говоря, до лета тренер вообще не нужен. До Евро-2021.

Глядя на то, как сборная Беларуси играла последние два года, это может быть случайный выбор футболистов, которые здесь и сейчас хотят сыграть товарищеские матчи весной. Не идет речь о каком-то поступательном движении и строительстве.

Кандидатов на пост главного тренера, если не Мархель, тоже немного. В комментариях вы писали, что это может быть Вадим Скрипченко. Скрипченко является чуть ли не единственным человеком прямо сейчас, который органично возглавил бы сборную Беларуси. Перешел из «Минска» туда. А, может, и совмещал бы два поста», – сказал Ходасевич.