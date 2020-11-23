Андрей Костицын дисквалифицирован на один матч за удар Лехтеря клюшкой между ног

Источник материала: Tribuna.com

КХЛ дисквалифицировала нападающего «Нефтехимика» Андрея Костицына на один матч.

В игре со «Спартаком» (5:2) Костицын ударил форварда Йори Лехтеря клюшкой между ног.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Нефтехимика» Андрея Костицына по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении лиги.