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Андрей Костицын дисквалифицирован на один матч за удар Лехтеря клюшкой между ног

23.11.2020 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

КХЛ дисквалифицировала нападающего «Нефтехимика» Андрея Костицына на один матч.

В игре со «Спартаком» (5:2) Костицын ударил форварда Йори Лехтеря клюшкой между ног.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Нефтехимика» Андрея Костицына по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении лиги.

 
 
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КХЛ дисквалифицировала нападающего «Нефтехимика» Андрея Костицына на один матч.
 
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