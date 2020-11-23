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Андрей Костицын дисквалифицирован на один матч за удар Лехтеря клюшкой между ног
23.11.2020 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В игре со
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего
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КХЛ дисквалифицировала нападающего «Нефтехимика» Андрея Костицына на один матч.
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