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Минспорта Беларуси: «В ряде российских СМИ появились очередные фейковые новости. На этот раз об увольнении Романовской из сборной»
23.11.2020 21:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Министерство спорта и туризма Беларуси выступило с обращением касательно статуса фристайлистки Александры Романовской.
«За последние несколько суток в ряде российских СМИ появились очередные фейковые новости. На этот раз об увольнении чемпионки мира по фристайлу Александры Романовской из сборной Беларуси. Ряд публикаций, не соответствующих действительности, вновь подогрел интерес к национальной команде Беларуси.
На сегодняшний день Александра Романовская является работником РЦОП по фристайлу и получает соответствующие выплаты. В данный момент она находится на больничном – и проходит реабилитационные мероприятия после операции. В случае увольнения или расторжения контрактных обязательств с Александрой, она может сохранить место в переменном составе национальной команды; получать обеспечение как и остальные спортсмены, участвовать в сборовых и иных мероприятиях», –
Напомним, что Романовская – одна из подписантов письма спортивной общественности с требованиям к власти.
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Минспорта Беларуси: «В ряде российских СМИ появились очередные фейковые новости. На этот раз об увольнении Романовской из сборной»
Министерство спорта и туризма Беларуси выступило с обращением касательно статуса фристайлистки Александры Романовской.
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