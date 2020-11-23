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Минспорта Беларуси: «В ряде российских СМИ появились очередные фейковые новости. На этот раз об увольнении Романовской из сборной»

23.11.2020 21:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Министерство спорта и туризма Беларуси выступило с обращением касательно статуса фристайлистки Александры Романовской.

«За  последние несколько суток в ряде российских СМИ появились очередные фейковые новости. На этот раз  об увольнении чемпионки мира по фристайлу  Александры Романовской из сборной Беларуси. Ряд публикаций, не соответствующих действительности, вновь подогрел интерес к национальной команде Беларуси.

На сегодняшний день  Александра Романовская является работником  РЦОП по фристайлу и получает соответствующие выплаты. В данный момент она находится на больничном – и проходит реабилитационные мероприятия  после операции. В случае увольнения или расторжения контрактных обязательств  с Александрой, она может  сохранить  место в переменном составе национальной команды; получать обеспечение как и остальные спортсмены, участвовать в сборовых и иных мероприятиях», – говорится в заявлении.

Напомним, что Романовская – одна из подписантов письма спортивной общественности с требованиям к власти.

Скардино, Зверева, Барабанщикова, Тумилович, Дулуб, Герасименя, Романовская и еще 1000 спортсменов подписали письмо за отставку Лукашенко и против насилия

 
 
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Министерство спорта и туризма Беларуси выступило с обращением касательно статуса фристайлистки Александры Романовской.
 
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