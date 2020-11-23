ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Никита Домрачев о штрафе: «Это ненормально, но сейчас в нашей стране творятся гораздо худшие вещи. Людей убивают на улицах, в своих дворах»

23.11.2020 22:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Брат биатлонистки Дарьи Домрачевой Никита прокомментировал приговор суда, который оштрафовал его на 540 рублей.

– Я был готов к худшему развитию событий. Я рад, что так все закончилось.

– Как относитесь к тому, что вас сначала избили, а теперь вы еще и получили штраф?

– Это ненормально, но сейчас в нашей стране творятся гораздо худшие вещи. Людей убивают на улицах, в своих дворах. Это полный беспредел. Я не могу смириться с этим, но я боюсь этой негативной ситуации. Я боюсь за себя, своих родных и близких. Я испытываю серьезные страдания по поводу всей этой ситуации.

– Вы обжаловали действия силовиков?

– Жалобы я не подавал. В Следственном комитете была беседа, где я давал показания насчет этой ситуации. Они сказали, что будут разбираться с этим. Направили на экспертизу, сняли факт моего избиения. Был вызов с их стороны, они разбирались с этим вопросом, но каких-то дополнительных данных от них я не получал. Я не хотел выводить эту ситуацию на больший накал противостояния, каким-то образом провоцировать власти на какие-то ответные шаги. Я доверился нашим структурам, Следственному комитету — это их работа. Я эту ситуацию пережил, – сказал Домрачев.

 

23 ноября Домрачева судили по административному делу, начатому еще 11 октября. Парень был задержан во время Марша достоинства, когда ехал на велосипеде по набережной Свислочи. Во время задержания его били — это попало на видео, снятое из окна здания рядом.

Судья Александр Бричков признал Никиту Домрачева виновным в участии в участии в массомом мероприятии и оштрафовал на 540 рублей — 20 базовых величин.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брат биатлонистки Дарьи Домрачевой Никита прокомментировал приговор суда, который оштрафовал его на 540 рублей.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Ходасевич: «Пунтус – это человек, за которого хочется порадоваться. Однажды он оказался в списке тренеров, на которых поставили крест»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

23.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика