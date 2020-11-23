Никита Домрачев о штрафе: «Это ненормально, но сейчас в нашей стране творятся гораздо худшие вещи. Людей убивают на улицах, в своих дворах»

Источник материала: Tribuna.com

Брат биатлонистки Дарьи Домрачевой Никита прокомментировал приговор суда, который оштрафовал его на 540 рублей.

– Я был готов к худшему развитию событий. Я рад, что так все закончилось.

– Как относитесь к тому, что вас сначала избили, а теперь вы еще и получили штраф?

– Это ненормально, но сейчас в нашей стране творятся гораздо худшие вещи. Людей убивают на улицах, в своих дворах. Это полный беспредел. Я не могу смириться с этим, но я боюсь этой негативной ситуации. Я боюсь за себя, своих родных и близких. Я испытываю серьезные страдания по поводу всей этой ситуации.

– Вы обжаловали действия силовиков?

– Жалобы я не подавал. В Следственном комитете была беседа, где я давал показания насчет этой ситуации. Они сказали, что будут разбираться с этим. Направили на экспертизу, сняли факт моего избиения. Был вызов с их стороны, они разбирались с этим вопросом, но каких-то дополнительных данных от них я не получал. Я не хотел выводить эту ситуацию на больший накал противостояния, каким-то образом провоцировать власти на какие-то ответные шаги. Я доверился нашим структурам, Следственному комитету — это их работа. Я эту ситуацию пережил, – сказал Домрачев.

23 ноября Домрачева судили по административному делу, начатому еще 11 октября. Парень был задержан во время Марша достоинства, когда ехал на велосипеде по набережной Свислочи. Во время задержания его били — это попало на видео, снятое из окна здания рядом.

Судья Александр Бричков признал Никиту Домрачева виновным в участии в участии в массомом мероприятии и оштрафовал на 540 рублей — 20 базовых величин.