Николай Ходасевич: «Пунтус – это человек, за которого хочется порадоваться. Однажды он оказался в списке тренеров, на которых поставили крест»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич оценил изменения, которые произвел Юрий Пунтус, возглавив «Торпедо-БелАЗ».

«Юрий Пунтус – это человек, за которого хочется порадоваться. Как бы ни завершилась на финише чемпионата вся история автозаводцев. Никому не пожелаешь попасть в такое крутое пике. Вы помните, как после достаточно успешного отрезка тренерской карьеры он завалился на бок. Например, со «Славией», которую он лепил по своим лекалам. И вылетел с ней. И тогда он оказался в списке тренеров, на которых поставили крест. Потому что несколько отрицательных результатов и думали, что никто его не возьмет.

Напомню, как Пунтус пришел в Жодино. Это будет к месту сейчас. В какой-то момент руководитель завода «БелАЗ» Пархомчик понял, что в город пришли темные силы, которые могут превратить команду в базар или рынок. Или просто «дележку» какую-то устроить. В итоге он пригласил своего старого знакомого Пунтуса, чтобы тот навел порядок. Юрий Пунтус не только навел порядок, но и уникальной селекцией, не впечатляющей на старте сезона, выстроил команду. Добавил ей эмоций, встроил нескольких игроков, в частности, Габовда, который становится главным героем в конце сезона. И вот «Торпедо-БелАЗ» претендует на медали. Но нужно одержать победу в Витебске», – сказал Ходасевич.