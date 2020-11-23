Александр Сулима: «Такого негативного комментария по поводу сборной Беларуси не слышал никогда. Какие матчи мы провалили?»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер вратарей сборной Беларуси Александр Сулима ответил на критику в адрес национальной команды.

«Такого негативного комментария по поводу нашей сборной не слышал никогда. Ответьте на один вопрос: какая наша национальная команда куда когда-то пробивалась, чтобы давать такие негативные комментарии? Какие матчи мы провалили, чтобы так негативно относиться к этой сборной? Назовите матчи.

Казахстан? Литва? Против Грузии? Пенальти, который нам там поставили? Вы считаете, что он сто процентов был? Это неочевидный пенальти. Из этих моментов и складывается результат, потому что там играют сильнейшие футболисты своих стран. Те же грузины чувствовали поддержку, они играли дома», – сказал Сулима.