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Александр Сулима: «Такого негативного комментария по поводу сборной Беларуси не слышал никогда. Какие матчи мы провалили?»
23.11.2020 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер вратарей сборной Беларуси Александр Сулима ответил на критику в адрес национальной команды.
«Такого негативного комментария по поводу нашей сборной не слышал никогда. Ответьте на один вопрос: какая наша национальная команда куда когда-то пробивалась, чтобы давать такие негативные комментарии? Какие матчи мы провалили, чтобы так негативно относиться к этой сборной? Назовите матчи.
Казахстан? Литва? Против Грузии? Пенальти, который нам там поставили? Вы считаете, что он сто процентов был? Это неочевидный пенальти. Из этих моментов и складывается результат, потому что там играют сильнейшие футболисты своих стран. Те же грузины чувствовали поддержку, они играли дома», – сказал Сулима.
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Александр Сулима: «Такого негативного комментария по поводу сборной Беларуси не слышал никогда. Какие матчи мы провалили?»
Тренер вратарей сборной Беларуси Александр Сулима ответил на критику в адрес национальной команды.
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