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Дмитрий Ровнейко: «Все говорят, что болельщики переживают. Знаете что? Больше всего переживают футболисты, которые упустили шанс попасть на Евро»

24.11.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер сборной Беларуси Дмитрий Ровнейко сообщил о переживаниях футболистов команды из-за невыхода на Евро.

– Если бы в ваше время сказали, что вам нужно обыграть Молдову, Сан-Марино и Люксембург. Тогда появится шанс выйти на Евро. Что бы вы сделали? У вас была Голландия, Италия, Германия. Тогда шансов не было, сейчас был.

– Все говорят, что болельщики переживают. Знаете что? Больше всего переживают футболисты, которые упустили шанс попасть на Евро. Болельщики тоже переживают. Не мы, сидя в студии. У них был шанс в первую очередь, а не у кого-то еще. Они отдавали все силы, здоровье, нервы и терпение, чтобы попасть на чемпионат Европы, – сказал Ровнейко.

 
 
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Тренер сборной Беларуси Дмитрий Ровнейко сообщил о переживаниях футболистов команды из-за невыхода на Евро.
 
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