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Никита Домрачев: «По-прежнему чувствую головные боли, у меня нарушен сон, я испытываю тревогу, не могу заниматься физкультурой»

24.11.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Брат биатлонистки Дарьи Домрачевой Никита рассказал о своем здоровьем после того, как его избили силовики.

– Как сейчас ваше здоровье?

– У меня есть последствия травм — я по-прежнему чувствую головные боли, у меня нарушен сон, я испытываю тревогу, не могу заниматься физкультурой, хотя каждый день до этого бегал и вел активный образ жизни. Я прошел обследование и нахожусь на лечении и под наблюдением районной поликлиники. В то же время я понимаю, что все могло закончиться гораздо хуже, – сказал Домрачев.

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Медали молодежного Евро – тот случай, когда белорусскому футболу мощно повезло. Помните этот успех?

 
 
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Брат биатлонистки Дарьи Домрачевой Никита рассказал о своем здоровьем после того, как его избили силовики.
 
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