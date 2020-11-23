Никита Домрачев: «По-прежнему чувствую головные боли, у меня нарушен сон, я испытываю тревогу, не могу заниматься физкультурой»

Источник материала: Tribuna.com

Брат биатлонистки Дарьи Домрачевой Никита рассказал о своем здоровьем после того, как его избили силовики.

– Как сейчас ваше здоровье?

– У меня есть последствия травм — я по-прежнему чувствую головные боли, у меня нарушен сон, я испытываю тревогу, не могу заниматься физкультурой, хотя каждый день до этого бегал и вел активный образ жизни. Я прошел обследование и нахожусь на лечении и под наблюдением районной поликлиники. В то же время я понимаю, что все могло закончиться гораздо хуже, – сказал Домрачев.

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