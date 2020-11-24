Канашиц о борьбе за чемпионство между «Шахтером» и БАТЭ: «Наиболее честным в такой ситуации стал бы «золотой матч»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Канашиц поделился мнением о борьбе за чемпионство в чемпионате Беларуси.

«После матчей 29‑го тура пелотон синхронно одержавших победы лидеров разделился окончательно: одна группа в полосатых купальниках оспорит бронзовые медали, а на чемпионство теперь уже де‑факто претендентов осталось лишь двое: БАТЭ и «Шахтер». Как в той песне: «На двоих один берег, на двоих один лес, на двоих одно море, на двоих один крест».

Кто более достоин носить титул короля? Сказать сложно, ибо, если уж совсем начистоту, на роль безусловного премьера в этом сезоне не наиграл никто.

Обе команды — актеры второго плана: действовали крайне нестабильно, допускали кучу ошибок, провалили сезон в еврокубках, сменили по пути главных тренеров и к финишу подошли порядком потрепанными и измочаленными, почти как загнанные лошади.

Наиболее честным в такой ситуации стал бы «золотой матч», но по регламенту провести его будет можно лишь в том случае, если обе команды по итогам чемпионата наберут равное количество очков. Насколько такой вариант развития событий реален, судите сами: совпадение произойдет, только если в заключительно туре БАТЭ проиграет в гостях минскому «Динамо», а «Шахтер» сыграет вничью с «Витебском». Теоретически такое возможно, но на практике больше напоминает рулетку и ставку на зеро. Как любили говорить бульварные британские журналисты начала ХХ века: если это случится, я обещаю съесть свою шляпу», – написал Канашиц.

Медали молодежного Евро – тот случай, когда белорусскому футболу мощно повезло. Помните этот успех?