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Жеребьевка стыковых матчей. Первая игра между «Крумкачами» и «Слуцком» пройдет в Минске

24.11.2020 12:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка стыковых матчей за право играть в высшей лиге.

Напомним, что за место в элите поспорят «Крумкачы» (третье место в Д2) и «Слуцк» (14 место в Д1).
 
Первая игра состоится 2 декабря в Минске. Ответная встреча пройдет 6 декабря и будет сыграна в Слуцке.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка стыковых матчей за право играть в высшей лиге.
 
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