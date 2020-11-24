Жеребьевка стыковых матчей. Первая игра между «Крумкачами» и «Слуцком» пройдет в Минске

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка стыковых матчей за право играть в высшей лиге.

Напомним, что за место в элите поспорят «Крумкачы» (третье место в Д2) и «Слуцк» (14 место в Д1).



Первая игра состоится 2 декабря в Минске. Ответная встреча пройдет 6 декабря и будет сыграна в Слуцке.

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