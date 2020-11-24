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Жеребьевка стыковых матчей. Первая игра между «Крумкачами» и «Слуцком» пройдет в Минске
24.11.2020 12:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка стыковых матчей за право играть в высшей лиге.
Напомним, что за место в элите поспорят «Крумкачы» (третье место в Д2) и «Слуцк» (14 место в Д1).
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Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка стыковых матчей за право играть в высшей лиге.
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