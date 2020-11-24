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Вудкрофт рассказал, как "Динамо" может победить "Локомотив"

24.11.2020 12:33 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя - Sputnik. Быстро проходить нейтральную зону, доводить шайбу до ворот соперника и использовать скорость – эти действия помогут "зубрам" победить "Локомотив", считает главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт.

Он отметил, что "Локомотив" – команда, которая очень хорошо играет в защите. 

© Sputnik / Владимир Федоренко
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"Нам нужно ее вскрывать, реализовывать свои моменты. Если мы будем быстро проходить нейтральную зону, доводить шайбу до ворот соперника, используя скорость, то победим", – сказал он в эфире утреннего шоу "В одном звене".

Наставник команды также подчеркнул, что оба матча в этом сезоне против ярославцев были похожими по содержанию, хоть "Локомотив" и дважды победил (1:0 в Яровлавле и 4:1 в Минске - Sputnik). Но сегодня, по мнению Вудкрофта, все шансы победить у "Динамо" есть.

Также стало известно, что в этом противостоянии, несмотря на травму, примет участие форвард Брэндон Козун. Хоккеист забрасывает в шести матчах подряд. Это новый рекорд по продолжительности голевой серии для игрока "Динамо" в одном сезоне. Очки Козун набирает уже в семи играх кряду.Начнется встреча в 19:10 (по минскому времени). В прямом эфире игру покажет телеканал "Беларусь 5".

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Теги: Минск
 
 
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