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Назаров о ЧМ-2021: «Только Беларуси и ИИХФ решать, где и как он будет проводиться. Это независимая страна со своим президентом»
24.11.2020 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший главный тренер клубов КХЛ
«Читаю много новостей по ЧМ-2021. Моя позиция здесь такова. Беларусь – независимое государство, со своим недавно
Главное, что нужно понимать: спорт – вне политики. Чемпионат мира обязательно должен состояться, всем нужно играть. Уверен, что сборная России отлично подготовится к этому турниру», – сказал Назаров.
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Назаров о ЧМ-2021: «Только Беларуси и ИИХФ решать, где и как он будет проводиться. Это независимая страна со своим президентом»
Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров поделился мнением о ситуации с проведением матчей ЧМ-2021 в Минске.
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