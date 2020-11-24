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Назаров о ЧМ-2021: «Только Беларуси и ИИХФ решать, где и как он будет проводиться. Это независимая страна со своим президентом»

24.11.2020 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров поделился мнением о ситуации с проведением матчей ЧМ-2021 в Минске

«Читаю много новостей по ЧМ-2021. Моя позиция здесь такова. Беларусь – независимое государство, со своим недавно избранным президентом. Только белорусам и ИИХФ решать, где и как будет проводиться чемпионат мира. В Минске же сейчас проходят матчи КХЛ, в том числе с участием иностранных клубов. И все нормально, нет никаких проблем.

Главное, что нужно понимать: спорт – вне политики. Чемпионат мира обязательно должен состояться, всем нужно играть. Уверен, что сборная России отлично подготовится к этому турниру», – сказал Назаров. 

Вице-президент ИИХФ: «ЧМ-2021 нельзя проводить в Минске»

 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров поделился мнением о ситуации с проведением матчей ЧМ-2021 в Минске.
 
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