Назаров о ЧМ-2021: «Только Беларуси и ИИХФ решать, где и как он будет проводиться. Это независимая страна со своим президентом»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров поделился мнением о ситуации с проведением матчей ЧМ-2021 в Минске.

«Читаю много новостей по ЧМ-2021. Моя позиция здесь такова. Беларусь – независимое государство, со своим недавно избранным президентом . Только белорусам и ИИХФ решать, где и как будет проводиться чемпионат мира. В Минске же сейчас проходят матчи КХЛ, в том числе с участием иностранных клубов. И все нормально, нет никаких проблем.

Главное, что нужно понимать: спорт – вне политики. Чемпионат мира обязательно должен состояться, всем нужно играть. Уверен, что сборная России отлично подготовится к этому турниру», – сказал Назаров.

Вице-президент ИИХФ: «ЧМ-2021 нельзя проводить в Минске»