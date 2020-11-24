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Пресс-секретарь Минспорта: «Письмо спортсменов? Без комментариев»
24.11.2020 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-секретарь Министерства спорта Беларуси Наталья Нерода отказалась от комментариев по поводу
— Кто является инициатором письма спортсменов?
— Я не комментирую эту информацию. Без комментариев.
— Министерство спорта имеет к нему отношение?
— Без комментариев, – сказала Нерода.
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Пресс-секретарь Министерства спорта Беларуси Наталья Нерода отказалась от комментариев по поводу письма спортсменов, которые поддерживают власть.
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