Пресс-секретарь НОК о письме спортсменов, поддерживающих власть: «Обращайтесь к «Спортивной панораме» и в пресс-службу Минспорта»

Источник материала: Tribuna.com

Пресс-секретарь НОК Беларуси Виктория Меннанова отказалась комментировать ситуацию вокруг письма спортсменов, которые поддерживают власть.

— Обращайтесь к «Спортивной панораме» и пресс-секретарю Минспорта.

— Насколько понимаю, НОК никакого отношения к письму не имеет?

— Я во второй раз обращаю внимание — обращайтесь к «Спортивной панораме» и в пресс-службу Минспорта. Ничего нового я вам не скажу, – сказала Меннанова.

Текст открытого обращения опубликовала «Спортивная панорама» от 24.11.2020.

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