Опейкин о письме спортсменов, поддерживающих власть: «Кроме идеологических штампов эпохи лукашенковского авторитаризма там ничего нет»

Источник материала: Tribuna.com

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности поделился мнением о письме спортсменов , которые поддерживают власть.

«Вот такую идеологическую дребедень накатали из-под палки где-то в кабинетах минспорта или НОК. Кто не бережет свои глаза, может прочитать. Кроме идеологических штампов эпохи лукашенковского авторитаризма там ничего нет. Как удачно пошутил один наш коллега «Открытое письмо здорового человека и открытое письмо курильщика».

Интересно, в курсе ли авторы открытого письма курильщика, что Открытое письмо здорового человека подписало более 1100 представителей спорта. За свою позицию были уволены или подверглись репрессиям более 60 сотрудников спортивной отрасли. Более 15 представителей спорта, среди которых Андрей Кравченко, Елена Левченко, Иван Ганин и другие отсидели в тюрьме.

Скорее всего, письмо курильщика – это неуклюжий способ подставить спортсменов тупыми формулировками «мы за мир» и «спортвнеполитике», потом приклеить лист сверху для направления в МОК или «Совбелку». Естественно, за подпись под письмом курильщика ни один человек не будет уволен.

Подписи под этим письмом будут собираться понятным всем способом: кто не подпишет, будет уволен, исключен из состава сборной, не допущен к соревнованиям и так далее. Эта система может держаться только на страхе, никакой реальной поддержки у нее нет.

Я призываю всех свободных спортсменов Беларуси не ставить подпись под этим ужасным документом ни под каким предлогом. Задумайтесь, как вы будете смотреть в глаза своим коллегам, которые искренне жертвуют собой, своей карьерой, ради нашей общей жизни в нормальной цивилизованной стране. По всем фактам давления или воздействия на вас по поводу подписания этого документа прошу обращаться напрямую в BSSF/Belarusian Sport Solidarity Foundation, в телеграмм Фонд @BSSFoundation или напрямую мне.

Предупреждение всем руководителям, которые будут пытаться оказывать давление на сотрудников по поводу подписания письма курильщика:

1. Эта информация долетит мгновенно и будет опубликована в белорусских и международных СМИ. Руководство международных федераций по видам спорта, МОК и ЕОК будут уведомлено об этих фактах незамедлительно.

2. В кратчайшие сроки вы будете внесены в список невъездных в страны ЕС и США», – написал Опейкин в своем Facebook.

Медали молодежного Евро – тот случай, когда белорусскому футболу мощно повезло. Помните этот успех?