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Янина Провалинская-Корольчик: «Для молодого поколения спортсменов государством сделано достаточно, можно готовиться, не отвлекаясь на посторонние темы»

24.11.2020 16:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Победительница Игр в Сиднее-2000 в толкании ядра Янина Провалинская-Корольчик на церемонии подписания обращения известных белорусских атлетов, которые поддерживают власть, к общественности и международному сообществу рассказала о своей позиции.

«Хорошо известный факт: ранее, когда проводились Олимпийские игры, прекращались войны. В Беларуси необходимо сохранить традиции подготовки, современные базы, которые появились за последние годы. Ведь в стране очень многое сделано для спорта. Моя легкая атлетика за последние 20 лет в области развитии инфраструктуры шагнула далеко вперед. После реконструкции стадион «Динамо» принял важные мировые турниры по легкой атлетике (II Европейские игры и матч Европа – США), легкоатлетическая база Белорусского государственного университета физической культуры – одна из лучших в стране.

Для молодого поколения спортсменов государством сделано достаточно, можно готовиться и добиваться результатов, сосредоточившись только на тренировках, не отвлекаясь на посторонние темы», – сказала Провалинская-Корольчик.

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Победительница Игр в Сиднее-2000 в толкании ядра Янина Провалинская-Корольчик на церемонии подписания обращения известных белорусских атлетов, которые...
 
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