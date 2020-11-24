Карстен и Цилинская отказались от комментариев по поводу подписанного ими письма провластных спортсменов

Источник материала: Tribuna.com

Многократная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпиады в Афинах Наталья Цилинская и двукратная олимпийская чемпионка по гребле Екатерина Карстен отказались от комментариев по поводу подписанного ими письма провластных спортсменов.

«Да, я подписала, но ничего говорить не буду», – сказала Карстен.

Цилинская отказалась давать какие-либо комментарии.

Напомним, что сегодня было опубликовано открытое обращение спортсменов, которые поддерживают власть. Отметим, что письмо опубликовано без фамилий подписантов.

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