Геннадий Тумилович: «Знакомому психотерапевту предложил посмотреть белорусское ТВ. Через три дня сказал, что столько бреда не несут даже его самые запущенные пациенты»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший вратарь сборной Беларуси Геннадий Тумилович поделился мнением о белорусском телевидении.

– Ох, о государственном телевидении вообще говорить не хочется. Не представляю, как назвать то, что они говорят и показывают. У всех, кто там выступает, у ведущих – все по одной пластинке. Кстати, команда КВН из Беларуси «Дети Тьюринга» недавно показала классный номер, от которого в восторге вся Россия. Парни четко заявили, что белорусы хотят поменять пластинку. Лучше и не скажешь.

Я одному знакомому психотерапевту еще в августе предложил посмотреть белорусское телевидение. Он согласился, а через три дня сказал, что столько бреда не несут даже его самые запущенные и безнадежные пациенты. Врач просто не понимал, как эту дичь можно втирать людям, – сказал Тумилович.