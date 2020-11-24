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Геннадий Тумилович: «Знакомому психотерапевту предложил посмотреть белорусское ТВ. Через три дня сказал, что столько бреда не несут даже его самые запущенные пациенты»

24.11.2020 16:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший вратарь сборной Беларуси Геннадий Тумилович поделился мнением о белорусском телевидении. 

– Ох, о государственном телевидении вообще говорить не хочется. Не представляю, как назвать то, что они говорят и показывают. У всех, кто там выступает, у ведущих – все по одной пластинке. Кстати, команда КВН из Беларуси «Дети Тьюринга» недавно показала классный номер, от которого в восторге вся Россия. Парни четко заявили, что белорусы хотят поменять пластинку. Лучше и не скажешь.

Я одному знакомому психотерапевту еще в августе предложил посмотреть белорусское телевидение. Он согласился, а через три дня сказал, что столько бреда не несут даже его самые запущенные и безнадежные пациенты. Врач просто не понимал, как эту дичь можно втирать людям, – сказал Тумилович.

Тумилович – про скотство и бред на ТВ, готовность сесть и отношение власти к белорусам, плюс смелая гипотеза насчет Лукашенко

 
 
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