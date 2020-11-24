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Селява подписал контракт с минским «Динамо» (Владислав Татур)

24.11.2020 16:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Шахтера» Александр Селява подписал контракт с минским «Динамо», сообщает Telegram-канал Владислава Татура.

В этом сезоне 28-летний хавбек провел за «горняков» 22 матча.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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Полузащитник «Шахтера» Александр Селява подписал контракт с минским «Динамо», сообщает Telegram-канал Владислава Татура.
 
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