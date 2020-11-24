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Селява подписал контракт с минским «Динамо» (Владислав Татур)
24.11.2020 16:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Шахтера» Александр Селява подписал контракт с минским «Динамо»,
В этом сезоне 28-летний хавбек провел за «горняков» 22 матча.
Подробную статистику игрока можно посмотреть
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Полузащитник «Шахтера» Александр Селява подписал контракт с минским «Динамо», сообщает Telegram-канал Владислава Татура.
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