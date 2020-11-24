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Козун забил в 7-м матче подряд, обновив рекорд минского «Динамо»
24.11.2020 21:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо»
30-летнему канадцу удалось забросить шайбу в седьмом матче подряд.
Таким образом, он обновил клубный рекорд минского
Помимо этого, Козун набрал очки в восьмой игре подряд.
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Нападающий минского «Динамо» Брэндон Козун отличился в матче чемпионата КХЛ против «Локомотива».
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