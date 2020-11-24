Герасименя о провластном письме: «Проблема в том, что псевдоспортивными структурами сегодня выступают Минспорта и НОК Беларуси»

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель Фонда спортивной солидарности и участница SOS_BY Александра Герасименя прокомментировала провластное письмо деятелей спорта и обратилась к тем спортсменам, которых в ближайшее время попытаются заставить подписать документ.

«Сегодня в белорусских государственных СМИ, на сайте Минспорта было опубликовано отрытое письмо спортивных деятелей Беларуси, выступающих в поддержку действующей власти. Письмо, конечно же, без глубокого смысла и с пунктами, которые друг другу противоречат. Очевидно, что это неуклюжая попытка ответить на письмо спортсменов Беларуси, созданное по инициативе SOS.by, которое подписало уже более 1100 человек. Это открытое письмо вызвало огромный резонанс во всем мире. Обратило внимание МОК на грубые нарушения прав спортсменов Беларуси.

Неудивительно, что под провластным письмом после публикации не было указано ни одной фамилии. Потом, конечно, подписи появились в небольшом количестве. В этом письме сказано, что некие незаконные псевдоспортивные структуры порочат спортивное движение страны. Проблема в том, что псевдоспортивными структурами сегодня выступают Минспорта и НОК Беларуси. В частности, НОК молчит пока наших спортсменов избивают, задерживают, увольняют. И даже не пытаются защитить права пострадавших спортсменов, что является его прямой обязанностью. А Минспорта вообще отдает открытые приказы об увольнении спортсменов и сотрудников.

Сегодня реальной поддержкой занимается Белорусский фонд спортивной солидарности, который уже признан легитимным участником международных отношений со стороны МОК и Международных ассоциаций и правительственных структур. Это мы в реальности отстаиваем права белорусских спортсменов. Мы помогаем продолжить карьеру, помогаем финансово, защищаем их гражданскую позицию.

Но вернемся к письму. Интересно, сколько его подписантов будут уволены и исключены из сборной? Думаю, ни одного. Таким образом, становится полностью очевидно, что репрессии наших спортсменов целиком и полностью были связанны с их гражданской позицией и их общественными взглядами.

А теперь я обращаюсь к нашим спортсменам. Коллеги, спортсмены, мы все всё прекрасно понимаем – вас будут заставлять подписывать это письмо. Будут угрожать увольнениями, исключениями из сборных, снятиями с соревнований. Не бойтесь! Все те, кто будут принуждать подписывать данное письмо, будут внесены в санкционные списки и преданы огласке. Ни один случай давления не останется безнаказанным. Если вам нужна юридическая помощь, если вас уволят и оставят без средств к существованию, если ваша безопасность окажется под угрозой, пишите нам в Белорусский Фонд спортивной солидарности, и мы поможем», – сказала Герасименя.

Подписать письмо за Лукашенко мало – спортсмены должны перейти к активным действиям, чтобы никто не беспокоил их совесть