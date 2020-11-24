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Женская футбольная команда "Минск" в 1/16-й финала Лиги чемпионов сыграет с ЛСК
25.11.2020 19:11 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Лучшая женская футбольная команда Беларуси - "Минск" - узнала соперника по 1/16-й финала Лиги чемпионов. За право пробиться в следующий раунд горожанки поспорят с норвежским клубом ЛСК. В рейтинге УЕФА оппонент располагается на 13-й строчке, белоруски на 10 позиций ниже. Первый матч пройдет в Минске 9 или 10 декабря, ответная встреча - 15 или 16 числа в Норвегии.
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Лучшая женская футбольная команда Беларуси - "Минск" - узнала соперника по 1/16-й финала Лиги чемпионов. За право пробиться в следующий раунд горожанки поспорят с...
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