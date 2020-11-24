Источник материала: БT

Лучшая женская футбольная команда Беларуси - "Минск" - узнала соперника по 1/16-й финала Лиги чемпионов. За право пробиться в следующий раунд горожанки поспорят с норвежским клубом ЛСК. В рейтинге УЕФА оппонент располагается на 13-й строчке, белоруски на 10 позиций ниже. Первый матч пройдет в Минске 9 или 10 декабря, ответная встреча - 15 или 16 числа в Норвегии.