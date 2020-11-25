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«Барселона», «Ювентус», «Челси» и «Севилья» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

25.11.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По итогам матчей групп E и G определились четыре первых участника плей-офф Лиги чемпионов.

Ими стали «Челси» и «Севилья». Клубы гарантировали себе два первых места в группе, опередив «Краснодар» и «Ренн».

Еще две путевки в 1/8 финала завоевали «Барселона», разгромившая киевское «Динамо» (4:0), и «Ювентус», вырвавший победу у «Ференцвароша» (2:1).

 

 
 
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По итогам матчей групп E и G определились четыре первых участника плей-офф Лиги чемпионов.
 
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