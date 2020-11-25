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Вудкрофт о судействе с «Локомотивом»: «Минское «Динамо» во многом пострадало»
25.11.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо»
– «Локомотив» – это хорошая команда. Наш матч был чем-то похож на шахматы – много стратегии и защитной игры.
Ярославцы хорошо играют в обороне, поэтому для нас было важно использовать свои шансы. Большую часть времени мы действовали лучше, чем гости. Мы заслужили два очка за победу.
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– Брэндон – хороший игрок, который умеет создавать и реализовывать моменты. Надеюсь, он продолжит свою серию и поможет команде побеждать.
– Козун играет с травмой. Как это характеризует его?
– Это говорит о том, что он настоящий профессионал своего дела.
Это показывает то, насколько он хочет побеждать и помогать команде. Козун приносит пользу и играет большую роль в минском «Динамо».
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– Это, скорее всего, из-за недостатка концентрации внимания. По поводу судейства я бы не хотел давать комментарии, но скажу так: мы во многом пострадали сегодня, – заявил Вудкрофт.
На игре работали главные арбитры Алексей Раводин и Александр Сергеев. За матч минчане получили 10 штрафных минут, ярославцы – 4.
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1 ОТ) в матче чемпионата КХЛ.
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