Вудкрофт о судействе с «Локомотивом»: «Минское «Динамо» во многом пострадало»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1 ОТ) в матче чемпионата КХЛ.

– «Локомотив» – это хорошая команда. Наш матч был чем-то похож на шахматы – много стратегии и защитной игры.

Ярославцы хорошо играют в обороне, поэтому для нас было важно использовать свои шансы. Большую часть времени мы действовали лучше, чем гости. Мы заслужили два очка за победу.

– Брэндон Козун забросил в седьмом матче кряду – это новый рекорд клуба. Всего два гола в двух матчах ему остается до повторения рекорда лиги. Способен ли на это Козун?

– Брэндон – хороший игрок, который умеет создавать и реализовывать моменты. Надеюсь, он продолжит свою серию и поможет команде побеждать.

– Козун играет с травмой. Как это характеризует его?

– Это говорит о том, что он настоящий профессионал своего дела.

Это показывает то, насколько он хочет побеждать и помогать команде. Козун приносит пользу и играет большую роль в минском «Динамо».

– «Динамо» имело много невынужденных удалений в матче с «Локомотивом»: выброшенные шайбы, нарушение процедуры вбрасывания, штраф за грубость. Как с этим бороться?

– Это, скорее всего, из-за недостатка концентрации внимания. По поводу судейства я бы не хотел давать комментарии, но скажу так: мы во многом пострадали сегодня, – заявил Вудкрофт.

На игре работали главные арбитры Алексей Раводин и Александр Сергеев. За матч минчане получили 10 штрафных минут, ярославцы – 4.