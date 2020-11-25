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Горбунов, Куршубадзе, Бондаренко, Лиана Мирошниченко подписали письмо спортсменов за новые выборы и против насилия
25.11.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-вратарь сборной Беларуси, двукратный чемпион Беларуси в составе БАТЭ Андрей Горбунов подписал письмо спортсменов за новые выборы и против насилия со стороны силовиков.
Подпись под письмом оставил и вратарь «Смолевичей» Джемал Куршубадзе. Куршубадзе стал вторым игроком, выступающем в высшей лиге, кто подписал письмо. Ранее это сделал полузащитник «Городеи» Дмитрий Байдук.
Письмо подписал защитник «Гомеля» Арсений Бондаренко. Бондаренко является чемпионом первой лиги 2017 года и ее серебряным призером в 2020-м.
Среди подписавшихся – 5-кратная чемпионка Беларуси, экс-игрок сборной Беларуси, лучшая футболистка Беларуси-2014 Лиана Мирошниченко.
На данный момент письмо подписало
Отметим, что 24 ноября было
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Горбунов, Куршубадзе, Бондаренко, Лиана Мирошниченко подписали письмо спортсменов за новые выборы и против насилия
Экс-вратарь сборной Беларуси, двукратный чемпион Беларуси в составе БАТЭ Андрей Горбунов подписал письмо спортсменов за новые выборы и против насилия со стороны...
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