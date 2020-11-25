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Никита Бережков подписал письмо спортсменов за новые выборы и против насилия
25.11.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивный журналист, продюсер «Матч ТВ», сын известного функционера Владимира Бережкова Никита подписал письмо спортсменов за честные выборы и против насилия силовиков.
На данный момент письмо подписало
Отметим, что 24 ноября было
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Спортивный журналист, продюсер «Матч ТВ», сын известного функционера Владимира Бережкова Никита подписал письмо спортсменов за честные выборы и против насилия...
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